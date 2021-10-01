Глава фракції СН натякнув, що взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що підписи за розгляд відставки Дмитра Разумкова з посади не обов'язково збиратимуть на з'їзді СН в Трускавці.

Про це він сказав журналістам у ході дводенного з'їзду фракції.

"Все, що я зробив, – це використав своє право народного депутата, взяв ці підписні листи і привіз сюди", – зазначив він.

На питання про те, чи підписи збиратимуть у Трускавці, Арахамія відповів: "Не факт". Він натякнув, що підписні листи не обов'язково тягнуть за собою розгляд питання в залі.

"Є один чиновник у Кабміні, щодо якого ми півтора роки тому назад взяли підписні листи, зібрали, і він досі на роботі, і ніхто не реєстрував... Просто так сталося, ми поговорили, він працює, виконує KPI", – додав Арахамія.

При цьому Арахамія каже, що стосовно Разумкова таким чином не застосовують метод тиску.

"Я просто кажу, що такі є прецеденти, це нормальний процес", – додав він.

На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють.

При цьому він спростував, що нардепів нібито підкупають задля підпису за розгляд відставки Разумкова.

"Я вам сказав, ще нема жодного підпису, навіть мого, а когось уже підкупають і якісь баснословні суми пропонують. Я не знаю, хто це розгонює, але це робиться, щоб підвищити статус цього заходу", – додав глава фракції СН.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі". Однак уже 30 вересня Арахамія запросив підписні листи для підписів за розгляд відкликання Разумкова.