Окупаційний суд залишив під арештом заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні 1 жовтня розглянув апеляцію захисту кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (за документами Джелялова), скоротивши на один день термін його перебування в СІЗО. Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада.

Про це в коментарі розповів адвокат Микола Полозов, повідомляють Крим.Реалії.

"Наша позиція полягає в тому, що подібні судові засідання мають відбуватися у відкритому режимі. Але ми бачимо, що суд проводять у закритому режимі, до самого суду підганяють автозаки і Росгвардію, щоб не дати людям зібратися й висловити свою підтримку Наріману Джелялову. Це в мініатюрі те, що робить російська влада з кримськотатарським народом: намагається змусити мовчати, задушити, залякати кийками і багаторічними термінами. Що стосується рішення суду, суд змінив рішення Київського районного суду (Сімферополя – ред.), але абсолютно знущально знизивши на один день термін тримання під вартою. Звичайно ж, це рішення є абсолютно незаконним. І це рішення апеляційної інстанції ми будемо оскаржувати в касації", – сказав Полозов.

У Сімферополі перед початком судового засідання 1 жовтня співробітники російської поліції не допускали слухачів на територію суду і переписували їхні паспортні дані. Співробітники поліції при цьому затримали активістку Лейлю Яшлавську, яка також прийшла на суд і яка за попередньою інформацією зараз перебуває в Київському райвідділі поліції Сімферополя.

Пізніше пристав на суді оголосив, що засідання проходитиме в закритому режимі.

Раніше адвокат активіста Микола Полозов повідомляв, що Нарімана Джеляла тримають у спецблоці – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена як взаємодія не тільки із зовнішнім світом, а й з іншими ув'язненими.

До цього повідомлялося, що активісту посилили звинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, перекваліфікувавши інкриміновану йому справу з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії.