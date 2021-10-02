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Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві

На ньому голова парламенту обіцяє відповісти на всі претензії і питання.

Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Фото: РБК

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запрошує колег на засідання фракції в понеділок, 4 жовтня.

Про це Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Голова парламенту висловив здивування з приводу того, що колеги розглядають питання його відставки за його відсутності. Він запросив депутатів на фракцію в понеділок, 4 жовтня, на якій він обіцяє відповісти на всі претензії і питання.

"Деякі функціонери, мої колеги, вирішили, що мені там (у Трускавці. - ред.) не треба бути. Я вважаю, це несправедливо, неправильно ... Я готовий дискутувати з будь-яких питань, за кожен свій вчинок готовий відповісти, але за моєю спиною це виглядає непорядно. я не тримаюся за посаду ... але я вважаю, що це ненормально, коли це відбувається, вибачте, на гала-вечері", - сказав Разумков.

Також він відреагував на слова глави фракції Давида Арахамії про те, що крісло спікера належить "Слузі народу".

"Посада не буває власністю партій або фракцій ... Це посади, на які нас делегували люди", - зауважив Разумков.

20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати. 

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі". Однак уже 30 вересня Арахамія запросив підписні листи для підписів за розгляд відкликання Разумкова.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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