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Арахамія запросив журналістів на ранкову пробіжку у Трускавці

На уточнююче питання, куди він бігтиме, Арахамія жартома зазначив: "Куди очі дивляться".

Арахамія запросив журналістів на ранкову пробіжку у Трускавці
Фото: Анна Стешенко

Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив журналістів приєднатися до ранкової пробіжки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події. 

"Я пропоную: я вибіжу до воріт і побіжимо навколо", - сказав Арахамія.

На уточнююче питання, куди він бігтиме, Арахамія жартома зазначив: "Куди очі дивляться".

Нагадаємо, сьогодні у готелі "Rixos Прикарпаття" у Трускавці проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу". Після офіційної частини засідання фракції депутати продовжили спілкування у неформальній обстановці.

Для присутніх організували фуршет. Депутати також мають можливість для активного відпочинку - доступний настільний теніс, настільний футбол та більярд.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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