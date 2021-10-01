На уточнююче питання, куди він бігтиме, Арахамія жартома зазначив: "Куди очі дивляться".

Очільник депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив журналістів приєднатися до ранкової пробіжки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

"Я пропоную: я вибіжу до воріт і побіжимо навколо", - сказав Арахамія.

На уточнююче питання, куди він бігтиме, Арахамія жартома зазначив: "Куди очі дивляться".

Нагадаємо, сьогодні у готелі "Rixos Прикарпаття" у Трускавці проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу". Після офіційної частини засідання фракції депутати продовжили спілкування у неформальній обстановці.

Для присутніх організували фуршет. Депутати також мають можливість для активного відпочинку - доступний настільний теніс, настільний футбол та більярд.