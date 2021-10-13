Депутати від "ЄС" та "Голосу" вимагають від генпрокурора розслідувати "вагнергейт"

Народні депутат з фракцій «Європейська Солідарність» та «Голос» вимагають від Офісу Генерального прокурора забезпечити повноцінне, неупереджене розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Про це заявив лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко. Разом із депутатами він прибув до Офісу Генпрокурора.

«Сьогодні група опозиційних депутатів з «Європейської Солідарності» і «Голосу» прийшла до Офісу Генерального прокурора, вимагаючи невідкладної зустрічі з Генеральною прокуроркою відповідно до Закону «Про статус народного депутата». Нас цікавили декілька надзвичайно важливих подій України, на які ми бачимо відсутність реагування з боку правоохоронних органів, слідчих органів і вищого керівництва держави. Мова йде про розслідування справи Вагнера, про можливу державну зраду, про розголошення державної таємниці і про відсутність будь-яких слідчих дій наразі більше 14 місяців», – нагадав Порошенко.

Експрезидент надагав, що особисто санкціонував початок спецоперації по «вагнерівцях», яка була зірвана.

«Була упущена можливість не просто притягнути до відповідальності вбивць, не просто обміняти їх, визволивши українських заручників з в’язниць Путіна. А посадити керівництво країни-агресора на лаву підсудних в Гаазі. На жаль, в силу обставин, які Генеральна прокуратура відмовляється прояснити, скинувши це на ТСК, слідчі дії не проводяться», – наголосив Порошенко.

«Слідчі дії вимушені були замінити чесні журналісти CNN, Bellingcat, і українські журналісти, які доводять сьогодні цю інформацію. Влада на це не реагує», – констатує Петро Порошенко.

«Уже більше ніж 1,5 роки пройшло відтоді, як ми дізналися про те, що можлива зрада в Офісі президента. Відповідей ніяких немає. Тимчасова слідча комісія не відповідає на ці питання. Правоохоронні органи мовчать і не відповідають. Тому я підтримую цю заяву, яка сьогодні була подана для того, щоб все-таки правоохоронні органи почали щось робити і почали відповідати на ті питання», – говорить народний депутат з фракції «Голос» Роман Костенко.

«Крім того, починають переслідувати безпосередніх учасників цієї операції. Розповідають про те, що Бурба був звільнений. Люди, які безпосередньо брали участь, а потім дали свідчення цій комісії, до цих пір не мають охорони. Хоча ми на цьому наполягали. І їхні прізвища розголошені через засоби масової інформації. Ми вважаємо, що так робити неприйнятно. І ми як опозиційні фракції зробимо все, щоб захистити наших розвідників і наших військовослужбовців», – наголосив Костенко.