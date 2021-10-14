Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
ГоловнаПолітика

Зеленський прибув на Донбас

Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення ООС.

Зеленський прибув на Донбас
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає Донецьку та Луганську області.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, Президент відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Володимир Зеленський також ознайомиться з об’єктами, які споруджують у межах Національної програми “Велике будівництво”.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Зеленський відвідав сьогодні Запорізьку області, де взяв участь в урочистостях, зокрема в урочистій клятві військових ліцеїстів на остові Хортиця.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також