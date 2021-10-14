Зеленський прибув на Донбас

Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення ООС.

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає Донецьку та Луганську області.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, Президент відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Володимир Зеленський також ознайомиться з об’єктами, які споруджують у межах Національної програми “Велике будівництво”.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Зеленський відвідав сьогодні Запорізьку області, де взяв участь в урочистостях, зокрема в урочистій клятві військових ліцеїстів на остові Хортиця.