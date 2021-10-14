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Протягом Дня захисників України окупанти на Донбасі не стріляли

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Протягом Дня захисників України окупанти на Донбасі не стріляли
Фото: vchasnoua.com/

Упродовж четверга, 14 жовтня з боку російсько-окупаційних військ у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж середи, 13 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його госптіталізували, стан здоров’я військового – задовільний.

У вівторок, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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