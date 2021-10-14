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У Києві відбулися традиційна хода на честь УПА та марш до Дня захисників (оновлено)

У заходах взяли участь 10 тисяч активістів.

Фото: Олександр Рудоманов

У Києві сьогодні, у День Захисників та захисниць України відбулася хода на честь 79-ї річниці створення Української повстанської армії.

Офіційно захід розпочався о 12:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Після цього учасники Маршу пройдшли центральними вулицями Києва: від парку Шевченка до Бессарабської площі, далі Хрещатиком до Майдану Незалежності, де відбудеться покладання квітів на Алеї Небесної Сотні.

Організатори ходи є: ВО "Свобода", Національний Корпус, Правий Сектор, Суспільство майбутнього, Братство, Невідомий патріот, Національний спротив, ВГО "Сокіл".

Також Рух ветеранів України разом з союзними організаціями проведе сьогодні Марш до Дня Захисників та захисниць. Збір учасників також у парку імені Тараса Шевченка.

Оновлення 14:38. Участь у заходах брали близько 10 тисяч активістів. Колона "Свободи" залишилася на Майдані Незалежності.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Близько 17 години в МВС повідомили, що заходи відбулися без правопорушень. 

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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