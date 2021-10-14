Фото: Олександр Рудоманов

У столичному Куренівському парку встановили Хрест на честь захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Участь в акції у Подільському районі Києва взяли понад сто активістів.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Хрест встановлений на честь захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

“Пам’ятний хрест відновлений та встановлений зусиллями громадських організацій: “Музичний батальйон”, “Народний музей України”, “Київська спілка ветеранів АТО Подільського району”, Організацією українських націоналістів та іншими”, – повідомили організатори.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.