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У Куренівському парку Києва відкрили Хрест на честь захисників України

Пам’ятний хрест відновлений та встановлений зусиллями громадських організацій.

Фото: Олександр Рудоманов

У столичному Куренівському парку встановили Хрест на честь захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Участь в акції у Подільському районі Києва взяли понад сто активістів.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Хрест встановлений на честь захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

“Пам’ятний хрест відновлений та встановлений зусиллями громадських організацій: “Музичний батальйон”, “Народний музей України”, “Київська спілка ветеранів АТО Подільського району”, Організацією українських націоналістів та іншими”, – повідомили організатори.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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