У столичному Куренівському парку встановили Хрест на честь захисників України.
Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.
Участь в акції у Подільському районі Києва взяли понад сто активістів.
Хрест встановлений на честь захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.
“Пам’ятний хрест відновлений та встановлений зусиллями громадських організацій: “Музичний батальйон”, “Народний музей України”, “Київська спілка ветеранів АТО Подільського району”, Організацією українських націоналістів та іншими”, – повідомили організатори.
Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.