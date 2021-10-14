Зловмисник є учасником одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України допитала бойовика “ЛНР”, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування.

Контррозвідники СБУ затримали його на лінії розмежування. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ.

“Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що зловмисник є учасником одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав бандформування “Брянка СССР”. Згодом “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Фото: ssu.gov.ua

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Зазначимо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України – створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, оперативна група Збройних сил України затримала в районі недіючого КПВВ "Золоте" в Луганській області російського бойовика з терористичної організації "ЛНР".

Україна надала гарантії безпеки для розмінування в районі КПВВ "Золоте", визначивши маршрути пересування та граничні точки виходу в сторону позицій ЗСУ. Російські бойовики проігнорували ці вимоги, внаслідок чого одного з них затримали.