Міноборони виділило військовим майже 3,7 млрд грн на виплати

Кошти передбачені, зокрема, для погашення боргу з одноразових виплат, винагороди і заохочення особовому складу.

Міністерство оборони України 11 та 12 жовтня профінансувало військові частини та установи Збройних Сил України на загальну суму майже 3,7 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо.

“З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.

Водночас майже 247 мільйонів гривень спрямовано на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 мільйонів гривень, 195 мільйонів гривень на виплату компенсації за піднайом житла, ще понад 82 мільйони гривень призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 мільйонів гривень. “А до Дня Захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни. Документ передбачає виплату в повному обсязі грошового забезпечення військовослужбовців, а також премій до Дня захисників і захисниць України.

Сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України.