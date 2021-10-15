Данілов: санкції РНБО не перемогли контрабанду

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО у п'ятницю.

"Були запрошені керівники Одеської митниці, одеської СБУ, представники МВС, які працюють в Одесі. Ми дуже уважно послухали звіт, який нам надали відповідні структури. Можемо сказати, що у цій царині є певні зрушення - на 47 млрд були збільшені доходи до бюджету. Але при наявній інформації ми можемо сказати, що таке явище [зберігається] і люди, які під санкціями, не припинили остаточно свою діяльність", - сказав Данілов.

"Тому президент вийшов з пропозицією на початку наступного тижня, щоб керівник Митниці, міністр фінансів та голова СБУ ще раз зібралися. Будуть з'ясовуватися питання, які стосуються підсилення кадрового забезпечення на нашій митниці", - додав він.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами.

Крім того, тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Він поки що пройшов тільки перше читання.