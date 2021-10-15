​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Сьогодні – День захисників і захисниць України, козацтва та свято Покрови
Сьогодні – День захисників і захисниць України, козацтва та свято Покрови
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
ГоловнаПолітика

РНБО ввела санкції проти російських магазинів Mere і 237 фізосіб

Члени ради провели чергове засідання у п'ятницю.

РНБО ввела санкції проти російських магазинів Mere і 237 фізосіб
Фото: facebook.com/rnbou

Рада національної безпеки і оборони в п'ятницю, 15 жовтня, вирішила ввести санкції проти російської торгової мережі Mere.

Про це на брифінгу після засідання РНБО сказав секретар ради Олексій Данілов.

"Після сьогоднішнього засідання РНБО вона не має права працювати. Зараз єдине місто лишилося - це Біла Церква, де вони щось там пораються. Після сьогоднішнього засідання більше не можуть працювати на території нашої країни", - сказав Данілов.

Крім того, вводяться санкції проти 237 фізичних осіб, які причетні до проведення виборів до Державної думи РФ на території окупованого Криму і Севастополя, а також до голосування на російських виборах жителів з ОРДЛО.

Нагадаємо, що у червні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Mere не працюватиме в Україні, але після цього компанія відкрила кілька магазинів в українських містах.

Mere - це проєкт власників російської мережі супермаркетів "Світлофор". Вона належить бізнесменам з міста Красноярська - Сергію та Андрію Шнайдерам.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також