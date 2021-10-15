РНБО ввела санкції проти російських магазинів Mere і 237 фізосіб

Рада національної безпеки і оборони в п'ятницю, 15 жовтня, вирішила ввести санкції проти російської торгової мережі Mere.

Про це на брифінгу після засідання РНБО сказав секретар ради Олексій Данілов.

"Після сьогоднішнього засідання РНБО вона не має права працювати. Зараз єдине місто лишилося - це Біла Церква, де вони щось там пораються. Після сьогоднішнього засідання більше не можуть працювати на території нашої країни", - сказав Данілов.

Крім того, вводяться санкції проти 237 фізичних осіб, які причетні до проведення виборів до Державної думи РФ на території окупованого Криму і Севастополя, а також до голосування на російських виборах жителів з ОРДЛО.

Нагадаємо, що у червні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Mere не працюватиме в Україні, але після цього компанія відкрила кілька магазинів в українських містах.

Mere - це проєкт власників російської мережі супермаркетів "Світлофор". Вона належить бізнесменам з міста Красноярська - Сергію та Андрію Шнайдерам.