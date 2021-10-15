РНБО затвердила перший в історії держави план оборони України

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 15 жовтня затвердила план оборони України.

Про це на брифінгу після засідання РНБО розказав її секретар Олексій Данілов.

"Було затверджено вперше в історії сучасної України план оборони. Це великий документ, над яким працювали два роки. Він чітко дає відповіді на виклики, які постають перед нашою державою", - повідомив Данілов.

За його словами, також було затверджено стратегію біобезпеки і біологічного захисту, а також стратегію інформаційної безпеки.

"Друге питання, яке сьогодні розглядалося РНБО - це стратегія біологічного захисту. Ковід, інші хвороби, які сьогодні є в світі, на превеликий жаль, вони не лише для нашої країни, але і для всього світу стали великим викликом. І ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біологічного захисту для того, щоб привести в норму всі питання, які є в цій сфері і для того, щоб всі відповідні органи працювали відповідно до тих викликів, які є", - заявив Данілов.

"Питання інформаційної безпеки... Були гарячі дискусії щодо цієї стратегії. Йдеться про ситуацію в інформаційній безпеці. Ви знаєте, що ми перебуваємо в скрутному становищі щодо того, що стосується агресії Російської Федерації. Вона існує не лише на фронті, але й на інформаційному фронті. Вони використовують ЗМІ для впливу на нашу Україну, на наших людей. Така стратегія була сьогодні розглянута і ухвалена на засіданні РНБО", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив розробити план оборони України ще у березні 2020 року.