Мотовиловець заявив, що готовий стати заступником голови фракції "Слуга народу" замість Корнієнка

Депутат сказав, що в нього "чудові" відносини з президентом.

Народний депутат Андрій Мотовиловець підтвердив, що готовий стати заступником голови фракції "Слуга народу" в разі обрання Олександра Корнієнка першим віцеспікером Верховної Ради.

Мотовиловець зазначив, що в разі свого призначення буде відвідувати засідання погоджувальної ради. Він також сказав, що з президентом має "чудові" стосунки.

"Я вибраний завдяки президенту, ми спілкуємось по порядку денному, я розумію, що мені треба виконувати, у нас чудова співпраця", – заявив народний депутат.

Мотовиловець також пообіцяв, що більше не буде уникати спілкування з журналістами, як робив до цього. Ініціатива призначення Мотовиловця заступником голови фракції походить від самого очільника фракції СН Давида Арахамії. За словами останнього, Мотовиловець "фактично вже здійснює цю діяльність. Дуже активно мені допомагає у підготовці порядку денного".

Голосувати за призначення Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради будуть сьогодні.