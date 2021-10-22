Кличко: зустріч із Зеленським була діловою, говорили про розв’язання проблем Києва

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко розповів про зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Друзі! Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з Президентом. Голосно, яскраво, але не все - правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось «джерел»", - написав він у фейсбуці.

Кличко зазначив, що сьогодні як у його оточенні, так і в оточенні президента, є люди, яким "не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом та мером столиці".

"Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв’язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія - виключно на користь Києва та України. Це я говорю, як мер столиці і як голова Асоціації міст України", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо про першу за рік зустріч Кличка із Зеленським. Зустріч відбулася після того, як профільний комітет Верховної Ради підтримав проєкт закону про столицю до другого читання. Документ, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА.

Кличко пізніше уточнив у ЗМІ, що вони з Зеленським "пересеклися" ще 6 жовтня на офіційних заходах з вшанування жертв трагедії Бабиного яру - Кличко сам підійшов до президента та запропонував зустрітися. Зеленський погодився і Кличко 19 жовтня відвідав Офіс президента. Він заперечив інформацію про те, що під час розмови сторони торкнулися питання майбутнього ухвалення закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і очільника КМДА.

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

Нині, відповідно до законодавства, очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підтверджено і рішеннями Конституційного суду.