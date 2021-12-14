Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info

Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена.

Родина помічниці президента Марії Левченко і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі отримала охорону СБУ, не дивлячись на те, що вона не передбачена для них за посадами.

Про це повідомляє Bihus.Info.

У листопаді знімальна група Bihus.Info зафіксувала біля комплексу “Парковий”, де відбувалося засідання президентської фракції “Слуга народу”, автомобіль Chevrolet Suburban. З автомобіля вийшов чоловік, за ним – хлопчик.

Хлопчик поїхав з “Паркового” вже на іншому авто – сірій Mazda 3. Ця машина зареєстрована на Марію Левченко – секретарку Володимира Зеленського.

А от номерний знак автомобіля, який привіз хлопця до “Паркового”, закріплений за автомобілем Volkswagen Transporter. Партія таких у 2019 році надійшла на баланс СБУ.

У чоловіку, який вийшов з машини перед хлопцем, джерела видання у правоохоронних органах впізнали співробітника спецпідрозділу “Альфа” СБУ.[

Редакція Bihus.Info звернулася із запитом до Служби безпеки України. З офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

“У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі", - повідомили в СБУ.

Окрім відповіді СБУ, редакція також отримала підтвердження з іншого правоохоронного органу, що родині Гогілашвілі надана охорона “Альфи”.

"Альфа" СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю. Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена", - йдеться у матеріалі.