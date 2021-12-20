Суд погодив заочний розгляд "нафтової" справи проти Курченка

Київський районний судом Одеси у понеділок, 20 грудня, надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Сергія Курченка у так званій "нафтовій" справі.

Це дозволяє слідчим направити обвинувальний акт проти "младоолігарха" до суду для заочного розгляду, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Ця справа проти Курченка стосується фіктивного транзиту нафтопродуктів через порт Рені, який здійснювався в 2012-2014 роках.

"Насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків. З цією метою у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами", - повідомила Венедіктова в фейсбуці.

У схемі були також задіяні працівники митної служби і посадові особи Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені", начебто придбаних з метою прикриття незаконної діяльності. Від цих підприємств оформлювались документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.

В рамках розслідування суд арештував Одеський нафтопереробний завод (його передали в оперативне управління АРМА) та 28 об'єктів різної нерухомості Курченка.

Нагадаємо, що Одеський НПЗ деякий час входив до складу групи "ВЕТЕК" Сергія Курченка, який купив його в російського "Лукойлу".

У 2012-2014 роках на територію України з видом подальшого транзиту ввозили нафтопродукти, які в дійсності продавалися в країні без сплати податків і зборів. Перевалка здійснювалася через термінал ТОВ "Лагуна-Рені".