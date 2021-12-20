Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Суд погодив заочний розгляд "нафтової" справи проти Курченка

"Младоолігарха" судитимуть за фіктивний транзит нафтопродуктів.

Суд погодив заочний розгляд "нафтової" справи проти Курченка
Фото: metalist.ua

Київський районний судом Одеси у понеділок, 20 грудня, надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Сергія Курченка у так званій "нафтовій" справі.

Це дозволяє слідчим направити обвинувальний акт проти "младоолігарха" до суду для заочного розгляду, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Ця справа проти Курченка стосується фіктивного транзиту нафтопродуктів через порт Рені, який здійснювався в 2012-2014 роках.

"Насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків. З цією метою у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами", - повідомила Венедіктова в фейсбуці.

У схемі були також задіяні працівники митної служби і посадові особи Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені", начебто придбаних з метою прикриття незаконної діяльності. Від цих підприємств оформлювались документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.

В рамках розслідування суд арештував Одеський нафтопереробний завод (його передали в оперативне управління АРМА) та 28 об'єктів різної нерухомості Курченка.

Нагадаємо, що Одеський НПЗ деякий час входив до складу групи "ВЕТЕК" Сергія Курченка, який купив його в російського "Лукойлу".

У 2012-2014 роках на територію України з видом подальшого транзиту ввозили нафтопродукти, які в дійсності продавалися в країні без сплати податків і зборів. Перевалка здійснювалася через термінал ТОВ "Лагуна-Рені".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також