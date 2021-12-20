Інноваційний IQ-офіс в місті Городок Хмельницької області буде своєрідним «мозковим центром» групи компаній Епіцентр. Він об’єднає понад 600 працівників ІТ- і digital-департаментів, відділів контенту і автоматичного замовлення товарів та багатьох інших технічних спеціалістів.

Епіцентр побудував IQ-офіс всього за півтора року на місці напівзруйнованої будівлі управління колишнього верстатобудівного заводу. Щоб зберегти будівлю, компанія укріпила її цегляні стіни металевим каркасом та загалом інвестувала в реновацію понад 350 млн грн.

«Ми вирішили зберегти будівлю та провести її реновацію, навіть попри складність та коштовність такого проєкту. Ми зберегли історичну для міста будівлю, повністю оновивши її внутрішній простір та перетворивши на сучасний технологічний офіс. Епіцентр К не боїться ризиків, не зупиняє розвиток і продовжує інвестувати в економіку України», - зазначив засновник групи компаній Епіцентр Олександр Герега.

Після реновації загальна площа будівлі склала 6300 кв. м. Всередині офісу встановлено систему «розумний дім», а також найсучасніші системи вентиляції та освітлення. На даху збудовано власну котельню, яка повністю забезпечує потреби офісу в опаленні. Поряд з будівлею облаштовані дві станції зарядки електромобілів, на кожній з яких може одночасно заряджатися по 3 авто.

Працюючи над створенням концепції офісу, в компанії надихалися ідеологією зручності та інновацій, яку сповідують найкращі ІТ-компанії Кремнієвої долини в США. В офісі співробітники зможуть надихатися відомими постатями світу технологій, портрети яких увіковічені на стінах: Стіва Джобса, Марка Цукерберга, Ілона Маска, Джефа Безоса, Альберта Ейнштейна та інших.

Інтер’єри виконані у стилі кубізму з акцентом на яскраві кольори, що дозволяють забезпечити хороший настрій співробітників та їхню високу продуктивність. Робочий простір IQ-офісу організовано у форматі зон open space з кількома окремими кабінетами та креативними зонами релаксу. Для співробітників облаштовані місця для відпочинку, а також гейм-кімнати з найкращими ігровими системами.

«IQ-офіс стане “магнітом” для залучення перспективних кадрів, які працюватимуть на благо міста і дадуть йому новий поштовх у розвитку. Ми не тільки гарантуємо привабливі ринкові зарплати, надзвичайно комфортні робочі місця, ми створюємо новий формат технологічного офісу. І хочемо, щоб інші інвестори, за нашим прикладом, також вкладалися у розвиток регіональних центрів», - говорить співзасновниця групи компаній Епіцентр Галина Герега.

Вже зараз тут розмістилися такі робочі локації як IT-Hub, контакт-центр групи компаній Епіцентр, Digital Innovation Hub та центр Business Data Analytics. Проте в компанії планують подальше розширення штату працівників, а за необхідності – створення нових підрозділів та департаментів. Також проєктом передбачене облаштування навколо IQ-офісу сучасних зон відпочинку, а в перспективі й будівництво сучасного готельного комплексу.

Цікаві факти про будівництво офісу