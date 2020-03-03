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Бородянский намерен договориться с Discovery о правах на трансляцию в Украине Олимпиады-2020

Переговоры состояться относительно прав на ретрансляцию частным вещателям.

Бородянский намерен договориться с Discovery о правах на трансляцию в Украине Олимпиады-2020
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен договориться с медиа-холдингом Discovery относительно предоставления прав частным вещателям на ретрансляцию летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в этом году. Об этом министр сообщил на пресс-конференции.

"На следующей неделе поеду в Лондон разговаривать с Discovery касательно предоставления прав коммерческим вещателям на ретрансляцию Олимпийских Игр", - заявил он.

По его словам, у Минкультуры на сегодня день есть предложения от 3 групп коммерческих вещателей по поводу ретрансляции Олимпийских игр. Также он надеется, что за 2 недели уже будет известен результат относительно возможности такой ретрансляции.

Напомним, есть риск, что Украина может не показать Олимпиаду-2020, поскольку у официального телетранслятора - "UA: Суспільне" арестованы все счета за долги бывшей государственной Национальной телекомпании Украины.

Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа, однако есть угроза, что она может пройти вообще без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: "Украинские новости"
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