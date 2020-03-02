Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей

На том, чтобы Олимпиада состоялась при любых условиях настаивают рекламодатели.

Между представителями Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной организацией здравоохранения и руководителями различных спортивных федераций прошло совещание, на котором рассматривался, в частности, вопрос проведения Олимпийских игр-2020 в Токио без зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

При этом рассматривался вариант, при котором Игры будут показаны только в телевизионном режиме. Это поможет удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты.

Решение является альтернативой отмены или переноса мирового спортивного Форума. Япония, вложившая в подготовку порядка 12 млрд долл., намерена сохранить Олимпиаду у себя.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей.