Зозуля оригинально ответил фанам "Райо Вальекано", которые обозвали украинца коммунистом

Фанаты "Райо Вальекано" во время последнего очного противостояния с командой Романа Зозули - "Альбасете" называли украинского нападающего коммунистом.

Несколькими месяцами ранее те же самые фанаты обзывали Зозулю нацистом.

Такое непостоянство столичных болельщиков сам Роман не оставил без внимания.

"Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Комуннист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого", - сказал Зозуля в интервью программе "ПроФутбол".

Отметим, что после того, как украинца назвали нацистом, "Райо Вальекано" оштрафовали, но клуб не согласился с наказанием и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).