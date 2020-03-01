В очередном матче Серии А зрители в Лечче стали свидетелями девяти забитых голов в матче, в котором "Лечче" принимал "Аталанту".

К сожалению для местных фанов 7 голов влетело в ворота "Лечче".

Стоит добавить. что к перерыву счет был ничейным - 2:2.

Отметим, что поставил точку в этом разгроме Руслан Малиновский – появившись на поле на 69-й минуте, украинец на 90+2 минуте отметился фирменным ударом с 20-ти метров.

Кроме этого, на счету Руслана один ассист.

За "Лечче" последние полчаса провел на поле еще один украинец - Евгений Шахов.