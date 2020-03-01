"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины

В заключительном матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги "Ворскла" дома сенсационно обыграла "Шахтер" – 1:0.

Единственный гол полтавчан на счету хавбека Руслана Степанюка.

Добавим, что триумф "зелено-белых" в Полтаве не отразился на расположении в турнирной таблице как "Ворсклы", так и "Шахтера" – полтавчане продолжают занимать предпоследнее место, а донетчане уверенно лидируют.

Отметим, накануне в Английской Премьер-Лиге безоговорочный лидер – "Ливерпуль" также потерпел первое поражение в чемпионате (0:3), и обидчиками "красных" стала команда, которая также занимала предпоследнее место в АПЛ – "Уотфорд".