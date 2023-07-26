МОК не запросив Росію і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024

Проте росіян та білорусів можуть допустити до Ігор під нейтральним прапором.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за рік до старту літньої Олімпіади-2024 у Парижі направив офіційні запрошення 203 країнам на участь у змаганнях.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У списку відсутні три країни: Гватемала, діяльність НОК якої тимчасово призупинена, а також Росія та Білорусь.

Проте, російських та білоруських спортсменів можуть допустити до участы під нейтральним прапором - раніше МОК рекомендував міжнародним федераціям повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань саме у нейтральному статусі.

Хоча, НОК Білорусі і назвав рекомендації МОК "відверто дискримінаційними".

Очікується, що питання можливості участі російських і білоруських спортсменів як нейтральних осіб вирішуватиметься на сесії МОК у Мумбаї (Індія) в жовтні.