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МОК не запросив Росію і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024

Проте росіян та білорусів можуть допустити до Ігор під нейтральним прапором.

МОК не запросив Росію і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024
Фото: EPA/UPG

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за рік до старту літньої Олімпіади-2024 у Парижі направив офіційні запрошення 203 країнам на участь у змаганнях.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У списку відсутні три країни: Гватемала, діяльність НОК якої тимчасово призупинена, а також Росія та Білорусь.

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Проте, російських та білоруських спортсменів можуть допустити до участы під нейтральним прапором - раніше МОК рекомендував міжнародним федераціям повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань саме у нейтральному статусі.

Хоча, НОК Білорусі і назвав рекомендації МОК "відверто дискримінаційними".

Очікується, що питання можливості участі російських і білоруських спортсменів як нейтральних осіб вирішуватиметься на сесії МОК у Мумбаї (Індія) в жовтні.

 

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