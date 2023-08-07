В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ ракетних військ ворога на лівому березі Херсонської області

Розвідники продовжують просуватися вглиб окупованої території.

Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ ракетних військ ворога на лівому березі Херсонської області
Фото: ГУР у Telegram

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони проводять успішні операції на території лівобережжя Херсонської області. Бійці батальйону "Шаман" просуваються вглиб окупованої території та продовжують завдавати втрат ворогу, повідомили в Теlegram ГУР.

"Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських «ракетних військ спеціального призначення»", – йдеться у повідомленні. ГУР також опублікувало фото. 

Фото: ГУР у Telegram

Нагадаємо, що в липні і серпні росіяни збільшили інтенсивність обстрілів звільненої частини Херсонської області. На тимчасово захоплену частину прибули нові окупанти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies