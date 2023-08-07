Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ ракетних військ ворога на лівому березі Херсонської області

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони проводять успішні операції на території лівобережжя Херсонської області. Бійці батальйону "Шаман" просуваються вглиб окупованої території та продовжують завдавати втрат ворогу, повідомили в Теlegram ГУР.

"Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських «ракетних військ спеціального призначення»", – йдеться у повідомленні. ГУР також опублікувало фото.

Фото: ГУР у Telegram

Нагадаємо, що в липні і серпні росіяни збільшили інтенсивність обстрілів звільненої частини Херсонської області. На тимчасово захоплену частину прибули нові окупанти.