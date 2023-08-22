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Росія вдарила по Кривому Рогу, пошкоджено 20 будинків та лінія електропередач

Постраждала одна людина. 

Зранку 22 серпня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, пошкодивши близько 20 приватних будинків та лінію електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, вночі російська армія атакувала Синельниківський район безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району, за словами Лисака, відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, на днях На Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід між річкою Інгулець та Південним водосховищем, який  вирішує проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу через теракт росіян на Каховській ГЕС

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