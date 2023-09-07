Росіяни майже три тижні катували бізнесмена з Херсона, який допомагав учасникам протестів проти окупації

Відпустили потерпілого лише після того, як родина заплатила 100 000 гривень.

Російські окупанти майже безперервно 17 днів катували бізнесмена з Херсона, який допомагав учасникам протестів проти загарбання регіону.

Про це розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

"32-річний власник кав'ярні з Херсона допомагав учасникам протестів проти російської окупації — давав випити води, умитися та надавав першу допомогу у своєму кафе. Чоловіка заарештували за сфабрикованими звинуваченнями. Знайдений у нього касовий апарат американського виробництва використали як «доказ» впливу США", - сказав Костін.

Загарбники погрожували також зґвалтувати дружину підприємця, а дитину віддати до дитбудинку.

Відпустили українця лише після того, як родина заплатила 100 000 гривень. "Перед звільненням його змусили записати відео про те, що він передав гроші «на підтримку спеціальної військової операції». На щастя, тепер він вільний. Проте, його історія є однією із тисяч подібних", - додав Генпрокурор.

Костін повідомив, що справа проти організаторів цієї катівні наразі розглядається в суді. Наразі встановлено понад 160 осіб, які постраждали там від рук російських катів.

"Тисячі інших все ще залишаються в російському полоні. Світова спільнота має об'єднатися, щоб домогтися їхнього звільнення, зруйнувати російську машину тортур і забезпечити покарання кожного з її учасників", - наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, за словами Андрія Костіна, Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Нещодавно російський "комендант Херсонщини" отримав підозру за те, що особисто закатував двох українців.