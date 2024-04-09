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Офіс Омбудсмана і ЮНІСЕФ підписали меморандум про співпрацю

Українська сторона виступає за розширення мережі Центрів захисту прав дитини за моделлю «Барнахус».

Офіс Омбудсмана і ЮНІСЕФ підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він із головою фонду Муніром Мамедзаде обговорили також низку важливих питань. Йшлося про розширення мережі Центрів захисту прав дитини за моделлю «Барнахус» в Україні. Лубінець зазначив, що ключовою наразі є підтримка таких Центрів в Дніпрі, Рівному і Чернівцях.

Крім того, Україна хоче продовження проєкту West support, у межах якого тільки за останні пів року провели 184 моніторингові візити. "Зауважу, що за результатами візитів були зафіксовані кричущі порушення прав та інтересів дітей та забезпечено відповідне реагування  на них", - додав омбудсман.

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