Головне за вівторок, 9 квітня: обстріли Харкова, удари авіації Сил оборони, Зеленський на Харківщині

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 66 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 776-й день повномасштабної війни.

Російська армія обстріляла центр Харкова. За попередніми даними, обстріл був керованими авіаційними бомбами. Ціллю росіян стало цивільне підприємство в центрі міста.

О 19:24 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох. Раніше голова ОВА Олег Синєгубов писав, що поранені троє працівників цього підприємства.

"Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі –- працівники підприємства. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", – сказав тоді Синєгубов.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 66 бойових зіткнень.

Ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 квітня – в нашій новині.

Питання демобілізації і ротації бійців виключили із законопроєкту про мобілізацію, повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Депутат оприлюднив лист Головкома ЗСУ Олександра Сирського до глави Міноборони Рустема Умєрова, а також звернення Умєрова до Кабміну і витяг з протоколу засідання уряду 9 квітня, які стосуються питань демобілізації і ротації.

Сирський звернувся до Умєрова з клопотанням винести питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців в окремий законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський перевірив у Харківській області зведення фортифікаційних споруд.

Відповідне відео він поширив у своєму каналі в Telegram. Разом із ним участь у поїздці брав заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою!" – написав Зеленський.

У межах візиту президент нагородив захисників зі складу Збройних Сил і Нацгвардії та зустрівся з командувачем ОСУВ "Харків".

Комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді розглянути в першому читанні законопроєкт 11079-1, що передбачає звільнення деяких категорій злочинців для військової служби за контрактом.

Це – доопрацьована редакція від депутатів, повідомив в коментарі LB.ua перший заступник голови цього комітету Андрій Осадчук.

У рекомендованій версії законопроєкту вилучили право на звільнення з метою військової служби для ґвалтівників, вбивць, порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до загибелі людей.

"Проект Закону є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду» (реєстраційний No 11079 від 13.03.2024).

Більше інформації – в новині.

Військовослужбовцю розвідувально-ударного підрозділу БпАК Збройних Сил України з позивним "Естонець" потрібна допомога під час лікування та реабілітації після поранення на Авдіївському напрямку.

"Естонець" потрапив під обстріл під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Побратими врятували йому життя, але попереду – складні операції, протезування та реабілітація. Наразі він перебуває в шпиталі.

Допомогти родині захисника можна на карту його дружини Олени: 5375414111492806.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!