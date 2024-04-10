На Херсонщині за добу ворог обстріляв 15 населених пунктів, 1 людина поранена

Пошкоджено приватні будинки. Є влучання в “Пункт незламності”.

На Херсонщині за добу ворог обстріляв 15 населених пунктів, повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани та місто Херсон.

Окупаційні війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в “Пункт незламності”, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".