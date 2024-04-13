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Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, – речник Повітряних сил

Ілля Євлаш зазначив, що основа – це F-16, однак можуть бути такі варіанти, як Gripen.

Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, – речник Повітряних сил
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zeleskiy

Речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання, повідомляє АрміяInform. 

“Основа – це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки”, – зазначив речник командування Повітряних Сил.

За його словами, головна ціль зараз – переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

“Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння”, – розповів Ілля Євлаш.

Ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

“Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі”, – заначив Ілля Євлаш.

За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з “шахедами”, крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.

  • Також Ілля Євлаш зазначив, що 22 винищувачі F-16, які Норвегія планує передати Україні, значно полегшать роботу українській піхоті, а також зможуть допомагати виконувати завдання армійській авіації.
  • 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
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