Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, – речник Повітряних сил

Ілля Євлаш зазначив, що основа – це F-16, однак можуть бути такі варіанти, як Gripen.

Речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що Україна наразі потребує щонайменше 150 літаків, аби ефективно виконувати поставлені завдання, повідомляє АрміяInform.

“Основа – це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки”, – зазначив речник командування Повітряних Сил.

За його словами, головна ціль зараз – переозброїти існуючий авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

“Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння”, – розповів Ілля Євлаш.

Ефект можна буде відчути і при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

“Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі”, – заначив Ілля Євлаш.

За його словами, такі літаки дозволять більш ефективно боротися з “шахедами”, крилатими і керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.