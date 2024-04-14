Німеччина спростила гендерні правила
Німеччина спростила гендерні правила
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє мирних жителів

Окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області.

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє мирних жителів
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє мирних жителів Гуляйполя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 319 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 

Внаслідок ударів по Гуляйполю постраждали двоє мирних жителів – жінка і чоловік.

Під авіаційними ударами ворога опинилися Мала Токмачка, Левадне та Роботине; 38 БпЛА різної модифікації російяни атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку;

10 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине, а 266 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Зафіксовано 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies