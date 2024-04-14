Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє мирних жителів

Окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області.

Впродовж доби російські окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє мирних жителів Гуляйполя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 319 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Внаслідок ударів по Гуляйполю постраждали двоє мирних жителів – жінка і чоловік.

Під авіаційними ударами ворога опинилися Мала Токмачка, Левадне та Роботине; 38 БпЛА різної модифікації російяни атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку;

10 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине, а 266 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Зафіксовано 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.