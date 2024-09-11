Україна отримала дані про надання Іраном Росії балістики від розвідок союзників

Доказів їх застосування поки немає, але інформація про те, що їх передали, є.

Україна отримала інформацію про надання Іраном балістичних ракет росіянам. Це така сама інформація, як була озвучена в медіа, але є подробиці щодо кількості.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на відкритті четвертого саміту Кримської платформи. Про використання їх доказів поки що інформації немає.

" Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнерів. Але не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет", – сказав він.