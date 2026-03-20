Із окупованої території Херсонщини повернули ще трьох дітей

Ще трьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, дітям від 1 до 17 років.

«Сьогодні діти у безпеці, працюють з психологами, будують плани й поступово повертаються до нормального життям. Порятунок відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine», - додав Прокудін.

Очільник Херсонщини зауважив, що росіяни посилюють тиск, запроваджують цілорічний призов та роблять маршрути повернення дедалі небезпечнішими.