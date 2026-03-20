Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Із окупованої території Херсонщини повернули ще трьох дітей

Росіяни роблять маршрути повернення дедалі небезпечнішими.

повернення дітей, фото ілюстративне
Фото: Андрій Єрмак

Ще трьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, дітям від 1 до 17 років. 

«Сьогодні діти у безпеці, працюють з психологами, будують плани й поступово повертаються до нормального життям. Порятунок відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine», - додав Прокудін.

Очільник Херсонщини зауважив, що росіяни посилюють тиск, запроваджують цілорічний призов та роблять маршрути повернення дедалі небезпечнішими.

  • Центр протидії дезінформації повідомляв, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники продовжують мілітаризацію дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0".
Читайте також
