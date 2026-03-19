Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
​В Армія+ запустили курс "Основи РЕБ" для роботи з безпілотниками

На сьогодні в застосунку вже доступний 21 навчальний курс.

У застосунку Армія+ відкрили доступ до нового навчального курсу "Основи РЕБ", присвяченого застосуванню засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.

Про це повідомило Міністерство оборони

Курс пояснює, чому РЕБ є елементом комплексного захисту підрозділу та як використовувати обладнання без ризику для власних БпЛА.

Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами РЕБ:

  • завдання та роль РЕБ у сучасній «війні дронів»;
  • принципи та алгоритми роботи з РЕБ;
  • вибір обладнання під конкретне завдання;
  • контрольний список перевірки перед виїздом;
  • тестування та фіксацію результатів роботи;
  • базовий ремонт у польових умовах;
  • виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БпЛА;
  • практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ.

Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ. 

Сьогодні в застосунку Армія+ вже доступний 21 навчальний курс із різних напрямів - від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. Загалом навчання в застосунку почали 400 тисяч військовослужбовців, отримуючи практичні знання для роботи підрозділів.  

