​В Армія+ запустили курс "Основи РЕБ" для роботи з безпілотниками

У застосунку Армія+ відкрили доступ до нового навчального курсу "Основи РЕБ", присвяченого застосуванню засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Курс пояснює, чому РЕБ є елементом комплексного захисту підрозділу та як використовувати обладнання без ризику для власних БпЛА.

Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами РЕБ:

завдання та роль РЕБ у сучасній «війні дронів»;

принципи та алгоритми роботи з РЕБ;

вибір обладнання під конкретне завдання;

контрольний список перевірки перед виїздом;

тестування та фіксацію результатів роботи;

базовий ремонт у польових умовах;

виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БпЛА;

практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ.

Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.

Сьогодні в застосунку Армія+ вже доступний 21 навчальний курс із різних напрямів - від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. Загалом навчання в застосунку почали 400 тисяч військовослужбовців, отримуючи практичні знання для роботи підрозділів.