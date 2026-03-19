​В Армія+ запустили курс "Основи РЕБ" для роботи з безпілотниками

У застосунку Армія+ відкрили доступ до нового навчального курсу "Основи РЕБ", присвяченого застосуванню засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Курс пояснює, чому РЕБ є елементом комплексного захисту підрозділу та як використовувати обладнання без ризику для власних БпЛА.
Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами РЕБ:
- завдання та роль РЕБ у сучасній «війні дронів»;
- принципи та алгоритми роботи з РЕБ;
- вибір обладнання під конкретне завдання;
- контрольний список перевірки перед виїздом;
- тестування та фіксацію результатів роботи;
- базовий ремонт у польових умовах;
- виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БпЛА;
- практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ.
Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.
Сьогодні в застосунку Армія+ вже доступний 21 навчальний курс із різних напрямів - від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. Загалом навчання в застосунку почали 400 тисяч військовослужбовців, отримуючи практичні знання для роботи підрозділів.