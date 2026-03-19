WP: над базою, де живуть Рубіо та Геґсет, помітили невідомі дрони

Після цього обговорювали можливе переселення Рубіо та Гегсета.

Над базою Форт Макнейр у Вашингтоні, де живуть міністр оборони США Піт Геґсет та держсекретар Марко Рубіо, помітили невідомі безпілотники.

Про це видання Washington Post повідомили троє обізнаних джерел. За словами двох із них, походження цих дронів наразі не встановлено.

Військові посилили моніторинг потенційних загроз через підвищений рівень тривоги на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану, зазначив високопосадовець адміністрації. За останні 10 днів над базою Форт Леслі Дж. Макнейр в одну ніч було помічено кілька дронів, і це спричинило посилення заходів безпеки та нараду в Білому домі щодо подальших дій.

Ці інциденти сталися на тлі глобального попередження США щодо безпеки дипломатичних представництв за кордоном і запровадження обмежень на кількох базах усередині країни. Цього тижня бази Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst у Нью-Джерсі та MacDill у Флориді підвищили рівень захисту до «Charlie». Це означає, що є розвіддані про можливу атаку або загрозу. Вищий рівень, «Delta», оголошується, коли атака вже відбулася або неминуча.

Поява дронів над Форт Макнейр змусила чиновників обговорювати можливе переселення Рубіо та Геґсета, хоча, за словами джерел, цього поки не сталося.

Пентагон відмовився коментувати інцидент, посилаючись на міркування безпеки, а Держдепартамент не відповів на запити.

Тим часом на авіабазі MacDill, де розташоване Центральне командування США (відповідає за операції проти Ірану), двічі цього тижня вводили режим ізоляції. ФБР розслідує підозрілий пакет, через який у понеділок закривали центр для відвідувачів, а в середу інший інцидент змусив персонал залишатися в укриттях кілька годин.

Державний департамент також наказав усім американським дипломатичним установам у світі негайно провести оцінку безпеки через «поточну ситуацію на Близькому Сході та можливі наслідки її поширення».

Форт Макнейр є місцем розташування Національного університету оборони та деяких найвищих військових керівників Пентагону. Останнім часом там почали проживати і політичні посадовці адміністрації Трампа через міркування безпеки.

Подібні загрози з використанням дронів уже виникали раніше, зокрема після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, коли іранське керівництво прагнуло помсти. Під час президентської кампанії 2024 року служба охорони Трампа неодноразово фіксувала невідомі дрони поблизу нього.

Тоді американські посадовці попереджали, що Іран може планувати замахи, хоча прямого зв’язку з конкретними інцидентами доведено не було.