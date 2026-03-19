Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСвіт

Сенат знову відхилив обмеження повноважень Трампа у війні з Іраном

Демократи подали пів дюжини резолюцій про воєнні повноваження, намагаючись посилити тиск на республіканців на тлі триваючої кампанії Трампа проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сенат відхилив законопроєкт, спрямований на припинення військової кампанії США проти Ірану — це вже друга невдала спроба обмежити повноваження президента Дональда Трампа, тоді як конфлікт наближається до трьох тижнів, пише Politico

Під час голосування в середу 47 проти 53 сенатори не підтримали ініціативу демократів, яка вимагала схвалення Конгресу для продовження військових дій. Результат виявився ідентичним попередньому голосуванню на початку місяця. Сенатор Ренд Пол (республіканець, Кентуккі) став єдиним республіканцем, який підтримав демократів, тоді як сенатор Джон Феттерман (демократ, Пенсильванія) виступив проти.

Єдність республіканців під час чергового політично чутливого голосування свідчить, що Трамп і далі має значну підтримку своєї партії для ведення війни — принаймні наразі. Більшість законодавців-республіканців готові надавати йому свободу дій, попри запитання щодо змінної аргументації адміністрації та наслідків конфлікту, зокрема перекриття Іраном Ормузької протоки — стратегічного маршруту постачання нафти на Близькому Сході.

Водночас демократи заявили, що продовжать ініціювати нові голосування, потенційно блокуючи порядок денний республіканців у Сенаті, якщо високопосадовці адміністрації Трампа не представлять публічні пояснення щодо війни.

Читайте також
