Сенат знову відхилив обмеження повноважень Трампа у війні з Іраном

Демократи подали пів дюжини резолюцій про воєнні повноваження, намагаючись посилити тиск на республіканців на тлі триваючої кампанії Трампа проти Ірану.

Сенат відхилив законопроєкт, спрямований на припинення військової кампанії США проти Ірану — це вже друга невдала спроба обмежити повноваження президента Дональда Трампа, тоді як конфлікт наближається до трьох тижнів, пише Politico.

Під час голосування в середу 47 проти 53 сенатори не підтримали ініціативу демократів, яка вимагала схвалення Конгресу для продовження військових дій. Результат виявився ідентичним попередньому голосуванню на початку місяця. Сенатор Ренд Пол (республіканець, Кентуккі) став єдиним республіканцем, який підтримав демократів, тоді як сенатор Джон Феттерман (демократ, Пенсильванія) виступив проти.

Єдність республіканців під час чергового політично чутливого голосування свідчить, що Трамп і далі має значну підтримку своєї партії для ведення війни — принаймні наразі. Більшість законодавців-республіканців готові надавати йому свободу дій, попри запитання щодо змінної аргументації адміністрації та наслідків конфлікту, зокрема перекриття Іраном Ормузької протоки — стратегічного маршруту постачання нафти на Близькому Сході.

Водночас демократи заявили, що продовжать ініціювати нові голосування, потенційно блокуючи порядок денний республіканців у Сенаті, якщо високопосадовці адміністрації Трампа не представлять публічні пояснення щодо війни.