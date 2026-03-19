На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто екстреної допомоги, є постраждалі

На Харківщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждали медики екстреної допомоги. Також пошкоджено службовий автомобіль.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району", – зазначають у повідомленні.
Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із автомобілем "швидкої". Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.
Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.
Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин військ РФ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.