На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто екстреної допомоги, є постраждалі

На Харківщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждали медики екстреної допомоги. Також пошкоджено службовий автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району", – зазначають у повідомленні.

Фото: поліція Харківської області

Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із автомобілем "швидкої". Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.

Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.

Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин військ РФ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.