МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто екстреної допомоги, є постраждалі

Армія РФ атакувала бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району.

наслідки ворожої атаки по авто "екстреної допомоги"
Фото: поліція Харківської області

На Харківщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждали медики екстреної допомоги. Також пошкоджено службовий автомобіль.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району", – зазначають у повідомленні.

Фото: поліція Харківської області

Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із автомобілем "швидкої". Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.

Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.

Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин військ РФ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.
