ГоловнаСвіт

У Бахрейні пролунали вибухи, попри оголошене перемир'я

Легких поранень дістали двоє людей. 

виставка військової техніки у Тегерані, 12 люистопада 2025
Фото: EPA/UPG

Поблизу столиці Бахрейну, Манами, вранці середи лунали вибухи – попри оголошене перемир'я між США та Іраном. Про це повідомили репортери AFP, пишуть CBS News. 

Міністерство внутрішніх справ заявило, що внаслідок іранських ударів спалахнула пожежа. Поранені двоє людей – у них легкі ушкодження.

Окремо міністерство пізніше повідомило, що “низка будинків у районі Сітра зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків від перехоплення іранського безпілотника”.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану операцію 28 лютого. Своїми цілями вони декларували знищення загрози, зокрема ядерної, оскільки Іран збагачував уран. 

У відповідь на удари Іран став бити по країнах Перської затоки і заблокував Ормузьку протоку – важливий для експорту нафти шлях. Паливний ринок відреагував на це значним підвищенням і ризиком дефіциту. 

Особливої напруги ситуація набула цього тижня, після того, як Трамп став погрожувати атакувати мости і енергостанції Ірану, якщо той не розблокує протоку. Удари по мостах Штати розпочали ще того тижня, але зараз американський лідер погрожував Ірану “смертю цивілізації”. Тегеран так само погрожував ударами в відповідь.

Зрештою вночі 8 квітня стало відомо про домовленість між Іраном і США призупинити всі бої на два тижні, аби за цей час укласти повноцінну мирну угоду.

Ізраїль сказав, що на Ліван, де він атакує “Хезболлу”, перемир’я не поширюється. 


Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies