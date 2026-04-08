Поблизу столиці Бахрейну, Манами, вранці середи лунали вибухи – попри оголошене перемир'я між США та Іраном. Про це повідомили репортери AFP, пишуть CBS News.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що внаслідок іранських ударів спалахнула пожежа. Поранені двоє людей – у них легкі ушкодження.

Окремо міністерство пізніше повідомило, що “низка будинків у районі Сітра зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків від перехоплення іранського безпілотника”.

Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану операцію 28 лютого. Своїми цілями вони декларували знищення загрози, зокрема ядерної, оскільки Іран збагачував уран.

У відповідь на удари Іран став бити по країнах Перської затоки і заблокував Ормузьку протоку – важливий для експорту нафти шлях. Паливний ринок відреагував на це значним підвищенням і ризиком дефіциту.

Особливої напруги ситуація набула цього тижня, після того, як Трамп став погрожувати атакувати мости і енергостанції Ірану, якщо той не розблокує протоку. Удари по мостах Штати розпочали ще того тижня, але зараз американський лідер погрожував Ірану “смертю цивілізації”. Тегеран так само погрожував ударами в відповідь.

Зрештою вночі 8 квітня стало відомо про домовленість між Іраном і США призупинити всі бої на два тижні, аби за цей час укласти повноцінну мирну угоду.

Ізраїль сказав, що на Ліван, де він атакує “Хезболлу”, перемир’я не поширюється.



