Масштабне звільнення понад 2000 в'язнів на Кубі, яке відбулося минулого тижня, не торкнулося критиків режиму і політичних в'язнів. Жодна з моніторингових груп не змогла ідентифікувати жодного політв'язня серед амністованих.

Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch, передає Bloomberg.

Уряд Куби назвав цей крок «гуманітарним жестом» до Великодня. Рішення ухвалили на тлі посиленого економічного тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Цікаво, що за кілька днів до оголошення помилування на острів прибув перший за довгий час великий танкер із російською нафтою, прохід якого дозволили США попри фактичну паливну блокаду.

Помилування не поширювалося на засуджених за вбивства, сексуальні злочини, торгівлю наркотиками і «злочини проти влади». Правозахисники наголошують, що саме останню категорію Гавана десятиліттями використовує для довільного переслідування опозиціонерів.

За даними груп Prisoners Defenders та Justicia 11J, на Кубі наразі перебувають понад 700 політичних в'язнів, а ще сотні людей - під домашнім арештом. Human Rights Watch закликала до негайного звільнення всіх критиків режиму, підкресливши, що американське ембарго та нафтова блокада не можуть бути виправданням для утримання людей у тюрмах за їхні переконання.