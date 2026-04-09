ГоловнаСвіт

Трамп відправляє своїх представників на переговори до Ісламабада

Переговори стартують 11 квітня, делегацію очолить Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відправляє до столиці Пакистану Ісламабада  делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером на переговори з Іраном.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Перший раунд переговорів відбудеться вже в суботу, 11 квітня.

Лівітт заявила, що припинення вогню між США та Іраном створило «просвіт», який може стати початком тривалого миру в регіоні.Вона додала, що те, що Іран говорить публічно, «відрізняється від того, що він говорить приватно».

"Команда переговорників працюватиме за умови, що Ормузька протока залишається відкритою без обмежень чи затримок. Ці надзвичайно делікатні та складні переговори відбуватимуться за зачиненими дверима протягом наступних двох тижнів", — сказала речниця Білого дому.

  • Раніше Трамп заявив, що США тісно співпрацюватимуть з Іраном і збагачення урану не буде. Глава держави зазначив, що США ведуть і будуть вести переговори щодо тарифів і послаблення санкцій.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies