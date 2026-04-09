Трамп відправляє своїх представників на переговори до Ісламабада

Президент США Дональд Трамп відправляє до столиці Пакистану Ісламабада делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером на переговори з Іраном.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Перший раунд переговорів відбудеться вже в суботу, 11 квітня.

Лівітт заявила, що припинення вогню між США та Іраном створило «просвіт», який може стати початком тривалого миру в регіоні.Вона додала, що те, що Іран говорить публічно, «відрізняється від того, що він говорить приватно».

"Команда переговорників працюватиме за умови, що Ормузька протока залишається відкритою без обмежень чи затримок. Ці надзвичайно делікатні та складні переговори відбуватимуться за зачиненими дверима протягом наступних двох тижнів", — сказала речниця Білого дому.