Сили безпілотних систем спільно із Силами оборони знищили школу підготовки пілотів "російської академії ракетних і артилерійських наук".

Про це повідомляють Сили безпілотних систем у Телеграм.

Оператори 1-го окремого центру разом з СБУ у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де здійснювалась підготовка пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.

"У результаті ураження знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту. Усі машини знищені.

Також ліквідовано начальника школи – підполковника на позивний "Бурий". Загально безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

"Ураження таких об’єктів безпосередньо підриває спроможності противника з підготовки екіпажів безпілотних систем, ремонту бронетехніки та забезпечення підрозділів на напрямках бойових дій", – наголошують у СБС.