Російські дрони атакували Чугуївську громаду на Харківщині

Російські безпілотники атакували Чугуївську громаду на Харківщині. Там виникли пожежі.
Про це повідомила начальниця Чугуївської МВА Галина Мінаєва.
За її словами, перший удар було зафіксовано в центральній частині Чугуєва, другий – по інфраструктурному об’єкту в районі Кам’яної Яруги.
Унаслідок атаки в центральній частині міста пошкоджено адміністративну будівлю, об’єкти суб’єктів господарювання та дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна та пошкоджені дахи.
У Кам’яній Ярузі після влучання безпілотника виникла пожежа.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
- Російська армія атакувала Харківщину дронами різних типів. Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали 6 людей.