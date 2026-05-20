ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували Чугуївську громаду на Харківщині

Під ударами опинилися центр Чугуєва та інфраструктура Кам’яної Яруги.

Фото: Галина Мінаєва – офіційна сторінка в Facebook

Російські безпілотники атакували Чугуївську громаду на Харківщині. Там виникли пожежі.

Про це повідомила начальниця Чугуївської МВА Галина Мінаєва.

За її словами, перший удар було зафіксовано в центральній частині Чугуєва, другий – по інфраструктурному об’єкту в районі Кам’яної Яруги.

Унаслідок атаки в центральній частині міста пошкоджено адміністративну будівлю, об’єкти суб’єктів господарювання та дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна та пошкоджені дахи.

У Кам’яній Ярузі після влучання безпілотника виникла пожежа.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

