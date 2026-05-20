Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

На засіданні уряду 20 травня звільнили двох заступників міністра оброни.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Ідеться про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.
Крім того, Сергія Власенка призначили заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На нього також поклали обов’язки голови служби.
Серед інших призначень – Ольга Кревська стала заступницею керівника Мінцифри, а Надія Мельничук – першою заступницею голови Державної служби статистики.
Також уряд погодив кандидатуру Наталії Мельничук на пост заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.