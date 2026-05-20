Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Крім того, в.о. голови Державної служби геології та надр став Сергій Власенко.

На засіданні уряду 20 травня звільнили двох заступників міністра оброни.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Ідеться про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.

Крім того, Сергія Власенка призначили заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На нього також поклали обов’язки голови служби.

Серед інших призначень – Ольга Кревська стала заступницею керівника Мінцифри, а Надія Мельничук – першою заступницею голови Державної служби статистики.

Також уряд погодив кандидатуру Наталії Мельничук на пост заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.