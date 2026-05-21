Юлія Мусаковська та Олена Гусейнова читатимуть вірші в Манчестері

Захід відбудеться за підтримки Манчестерського фестивалю бібліотек та ініціативи “Манчестер – місто літератури”. Модеруватиме вечір професор Ексетерського університету, прихильник української поезії Хʼю Робертс, повідомляє Юлія Мусаковська.

Читання відбудуться українському та англійською. Поетки читатимуть як власні тексти, так і вірші поетів-військовослужбовців. Кошти, зібрані завдяки події, передадуть Медичному батальйону "Госпітальєри".

Юлія Мусаковська — українська поетка, письменниця і перекладачка. Членкиня Українського ПЕН. Авторка шести книжок поезії, лауреатка багатьох літературних премій в Україні, серед них – премія DICTUM (2013), Конкурсу видавництва "Смолоскип" (2010), премія імені Богдана-Ігоря Антонича (2009) та інші.

Вірші Юлії Мусаковської перекладені понад 30 мовами та широко опубліковані в антологіях та журналах за кордоном. Англійською з’являлися у престижних літературних виданнях The Southern Review, Tupelo Quarterly, The Common, AGNI та ін. Збірки її поезії вийшли друком у Польщі: "Незручні вірші / Wiersze kłopotliwe" (2025), "Залізо / Żelazo" (2022) в перекладі Анети Камінської, а також у Швеції: "Stenar och spik" / Каміння і цвяхи (2024) в перекладах Мікаеля Нюдаля та Сусанни Вітт.

Олена Гусейнова – поетка, радіоведуча. Вона є авторкою трьох поетичних збірок, пише коротку прозу та есе. До січня 2025 року обіймала посаду головного редактора UA: Радіо Культура. З 26 лютого 2022 року була одним ізголосів у 24-годинному новинному марафоні на Українському радіо. Письменниця-резидентка Міжнародної програми письма в Університеті Айови (2024). У січні 2025 року вона стала креативним продюсером “Радіо Хартія”.