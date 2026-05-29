Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Фільм "2000 метрів до Андріївки" здобув премію "Еммі"

Стрічка здобула відзнаку в номінації “Видатна режисерська робота”, повідомило видання Deadline.

Кадр із фільму "2000 метрів до Андріївки"

Всього фільм потрапив одразу в шість номінацій: серед яких також “Найкращий документальний фільм”, “Видатний сценарій”, “Видатна операторська робота”, “Видатний монтаж”.

Церемонія нагородження відбулася 27 та 28 травня. Отримувати нагороду на сцену вийшли Олександр Бабенко, співоператор фільму, та Мішель Мізнер, продюсерка стрічки.

"Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади, незважаючи на зраду, українці вижили і більше не є жертвами. Вони мають свободу дій, мають голос. Причиною цього є люди у наших фільмах. Завдяки їм усе це не розвалилося," – сказала Мішель від імені Мстислава Чернова, який не зміг прибути на церемонію через сімейні обставини.

"2000 метрів до Андріївки" показує події на передовій очима українських військових, які отримують завдання пройти приблизно два кілометри через укріплений лісовий масив, щоб повернути під контроль село Андріївку біля Бахмута.

Разом із ними на позиціях працювали сам режисер та його колега-фотограф Олександр Бабенко, які документували просування підрозділу під постійними обстрілами.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
