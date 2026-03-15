Зеленський про завдання Федорову вирішити питання мобілізації: були доповіді, для реалізації вони не ідеальні

Питання мобілізації все ще залишається викликом. Вирішити його має міністр оборони Михайло Федоров, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Саме міноборони має розібратися з цим, вважає він. Поки що були доповіді, але вони “не ідеальні, щоб їх реалізувати”.

Ще одним першочерговим завданням міністра є закриття неба. Україні в будь-якому випадку доведеться будувати свою систему ППО – або власну, або спільну з європейцями.

“Будуть ШІ-перехоплювачі, вони будуть працювати не тільки в гарну погоду, а й в град і в сніг. Все це вже питання технологій. Ми точно туди йдемо. Тут я достатньо спокійний, і ми це будемо застосовувати самі. Будемо давати європейцям, допомагати, безумовно”, – сказав Володимир Зеленський.

Україні або дадуть американську ліцензію на виробництво Patriot, або ліцензію європейських партнерів, або вона побудує власну систему.

“Що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше – ми подивимося. Михайло разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об'їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався. Готував мені доповідь. Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування – ви їх побачите. Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху. Нам потрібно буде мати кілька сотень систем. У нас немає 100-200 років, щоб чекати по системі на рік. Нам потрібно виробництво. Інших немає шансів. Ми маємо захистити небо. Нам потрібно буде потім захистити порти, відкрити аеропорти. Війна закінчиться, а ідіотів на тому боці не зменшиться. Війна закінчилася – всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить – вони будуть захищені”, – сказав він.

Також є питання збільшення кількості далекобійних ракет.

“Друга історія. Ми повинні все робити, щоб війна закінчилася. Хто би що не говорив – Путін не хоче її закінчувати. Але вони розуміють, що передишка їм потрібна. Вони це розуміють. Вони можуть не казати, але по їх діях це видно. Те, що було з Сирією, з Іраном – все ж це видно. Якщо б у нього були сили, вони були би вже в Ірані. Сили немає. Тому треба все одно робити все, щоб закінчувати війну”, – сказав глава держави.

Контекст

Питання мобілізації президент називав пріоритетним для нового міністра оборони. Зеленський сказав, що потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів.

На думку військового сектору, зокрема тодішнього очільника ГУР Кирила Буданова, саме Україна зруйнувала свою мобілізацію, хоча й російська агітація та дезінформація мала вплив.