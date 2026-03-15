Зеленський: Росія цього року вирішила зменшити виробництво ракет і зробити акцент на дрони

ППО ефективно нищить ракети, а певна частка з сотень запущених БпЛА долітає. 

“шахед” з термобаричною бойовою частиною
Фото: скрін

За оцінкою військового командування України, російська весняна кампанія вже провалена. Вони планували розгорнути її на початок весни, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. 

Росіяни проводять наступальні дії, але однаковим чином: пробують інфільтруватися. Технікою наступати не вдається, бо Україна її палить. 

“Тому якоїсь операції масштабної у них немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Наші воїни їх знищують”, – сказав він.

Минулорічний наступ на Куп’янському напрямку президент вважає успішним.

“І була дуже успішна в цьому році історія з півднем нашої держави. Ми побачили, як вони почали пересувати війська з Донецького напрямку сюди, тому що боялися, що підуть далі цих 430 кілометрів. Вони точно хочуть. Ми бачили цілі. Мені показувала розвідка такі мапи, де закреслено червоним, що вони хочуть на 2026–2027 роки. Це говорить про те, що думок у них про зупинку війни точно немає. Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші”, – сказав він. 

Зеленський розповів про розвіддані, які вказують на намір росіян зменшити кількість виробництва ракет і наростити число виготовлених дронів. 

“Вони йдуть на терор дронів. Вони зрозуміли, що воно працює краще. Ракету може збити ППО, а з дронами історія інша: 500 запустив – 470-480 збили, а решта долетіла. Вони збільшують кількість дронів: FPV, оптоволокно, далекобійні дрони, «шахеди»”, – сказав він.

Одних FPV Росія планує виготовити 7000. В України план такий же.

“Бачимо, що будуть намагатись щось робити на Запорізькому напрямку, Покровському, Гуляйпільському та Південному. Все це буде залишатись. Вони після Куп'янська відійдуть – і будуть знову хотіти в Куп'янськ. Абсолютно зрозумілі речі. Те, що на Сумщині, Чернігівщині – це просто якісь демонстрації, там сил немає поки що. Вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь. Поки що так. Сирський доповідав, що вони зараз формують 110 тисяч. У них кожен рік план – 400 тисяч. Наш план – щоб щонайменше 400 тисяч у них було знищено за рік”, – сказав президент. 

﻿
