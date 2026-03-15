Росіяни вбили та поранили чотирьох цивільних у Харківській області

Упродовж доби російські окупанти продовжили терор цивільного населення Харківщини. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги; у м. Куп’янськ постраждала 63-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури області, 15 березня близько 05:00 поблизу с. Червона Хвиля Куп’янського району військові рф завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автівці екстреної медичної допомоги, що рухалася дорогою.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

10 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

14 БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі внаслідок ворожих атак пошкоджено 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, гараж (с. Олексіївка), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Покровка), залізничну інфраструктуру (с. Маяк);

У Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Сподобівка), автомобіль (с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Червона Хвиля);

В Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Борова);

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Руська Лозова), складське приміщення (сел. Солоницівка), приватний будинок, клуб (с. Григорівка);

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Кочеток), приватний будинок (с. Хотімля).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 89 людей.